СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"

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В Карелии устанавливают обстоятельства гибели 17-летней школьницы на железной дороге в Медвежьегорске.
В понедельник 11 ноября девочка-подросток получила смертельную травму в Медвежьегорске. Речь идет о 17-летней школьнице.
Как сообщает Рен ТВ, в ходе разговора с матерью погибшей правоохранители выяснили, что дочь рассказывала ей о группе "Синий кит", которую обсуждали друзья в школе.
Отметим, "Синий кит" – это игра в соцсетях, в которую вовлечены подростки. Целью игры является доведение подростка до точки отчаяния.
В настоящее время все обстоятельства произошедшей трагедии в Медвежьегорске устанавливаются.
Напомним, 11 ноября в 20.05 в Медвежьегорске грузовой поезд совершил смертельный наезд на 17-летнюю школьницу, находившуюся на путях.
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