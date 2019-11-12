СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"

В Карелии устанавливают обстоятельства гибели 17-летней школьницы на железной дороге в Медвежьегорске.

В понедельник 11 ноября девочка-подросток получила смертельную травму в Медвежьегорске. Речь идет о 17-летней школьнице.

Как сообщает Рен ТВ, в ходе разговора с матерью погибшей правоохранители выяснили, что дочь рассказывала ей о группе "Синий кит", которую обсуждали друзья в школе.

Отметим, "Синий кит" – это игра в соцсетях, в которую вовлечены подростки. Целью игры является доведение подростка до точки отчаяния.

В настоящее время все обстоятельства произошедшей трагедии в Медвежьегорске устанавливаются.

Напомним, 11 ноября в 20.05 в Медвежьегорске грузовой поезд совершил смертельный наезд на 17-летнюю школьницу, находившуюся на путях.