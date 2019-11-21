СМИ: Карелия получит более 800 млн рублей за высокие показатели развития

Карелия получит из федерального бюджета грант более 800 млн рублей за высокие показатели развития, сообщает сайт "Эксперт Северо-Запад".

По данным издания, самые большие в СЗФО гранты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году получат Петербург и Ленинградская область.

Так, в бюджет Санкт-Петербурга поступит 1,58 млрд рублей из федерального бюджета, в грант, выделяемый Ленобласти, чуть скромнее — 1,56 млрд рублей. Окончательно выделение средств еще предстоит утвердить правительству РФ, всего, как ожидается, за высокие результаты развития в 2019 году 71 региону РФ будет выделено около 50 млрд рублей.

"Среди регионов СЗФО стоит также отметить Вологодскую область, результаты развития которой оценены грантом в размере 959,9 млн рублей, Калининградская область получит субсидии в размере 866,4 млн рублей, Карелия — 812,1 млн рублей", - отмечает издание.

Поступления в бюджеты Псковской области и Ненецкого автономного округа будут меньше — 617 и 424 млн рублей соответственно, следует из документов к заседанию Трехсторонней комиссии правительства РФ.

Республика Коми и Новгородская область получат в качестве поддержки по 40 млн рублей, в два раза меньшие поступления ждут бюджет Мурманской области, а Архангельская область и вовсе останется без грантовых денег.

Ранее сообщалось, что Карелия станет примером для других регионов в сфере развития экологического туризма.