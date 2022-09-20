СМИ: На границе России и Финляндии растут пробки – люди спят в машинах

Пробки на границе России и Финляндии достигают уже несколько километров.

Некоторые автомобилисты ложатся спать прямо в машинах, пишет «Фонтанка.ру».

«„Хвост“ на границе России и Финляндии уже вылез на российскую сторону», — рассказал «Фонтанке» читатель Сергей. Он добавляет, что «машины всё прибывают», а очередь совсем не движется.

Некоторые люди не выдерживают и ложатся спать в автомобилях. Пробки на границе начали копиться в девятом часу вечера.



фото с камер видеонаблюдения Светогорск / Иматра сайта e-finland.ru на 22.09.2022 в 9:29

При этом финские чиновники уже анонсировали: в ближайшее время может быть ограничен не только транзит в другие страны, но и туристические поездки.