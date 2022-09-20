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Финляндия предложила наложить европейские санкции на туристические визы

Новости. Общество
07:00, 21 Сентября 2022
фото: © EPA/MAURITZ ANTIN

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Финляндия предложила включить туристические визы в сферу санкций ЕС.

Финляндия просит Евросоюз выработать общие рекомендации относительно визовой политики в отношении России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление МИД страны.

«20 сентября Финляндия направила письмо в Европейскую комиссию с просьбой дать общие рекомендации всем странам Шенгенской зоны об аннулировании или отзыве виз, выданных российским гражданам, и о введении запретов на въезд. Финляндия просит рекомендовать, чтобы страны Шенгенской зоны, отказывая во въезде российским гражданам на своих границах, одновременно либо аннулировали, либо отзывали визу у этого лица. Либо же вводили для него запрет на въезд в соответствии со стандартной практикой», — говорится в заявлении финского МИДа.

МИД указал, что такая практика поможет предотвратить возможность въезда лица в Шенгенскую зону через другую страну, которая до этого не отказывалась его принять. Другие государства ЕС смогут на основании информации из Шенгенской информационной системы, где будут данные об аннулировании визы или запрете, «препятствовать въезду данного лица», если он попытается прибыть через другую границу.

Кроме того, в заявлении отмечается, что на встрече глав МИД ЕС 19 сентября «Финляндия заявила, что в целях укрепления единства ЕС туристические визы должны быть включены в санкции союза». Финская сторона «считает важным выработать общий подход со стороны ЕС к визовым ограничениям в отношении России».

6 сентября Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с РФ, которое вступило в силу 12 сентября. Стоимость виз и сроки их оформления значительно увеличатся, а их выдача в туристических целях будет осуществляться в последнюю очередь. ЕК также призвала страны ЕС проверять желающих получить визы «на благонадежность».

Ранее сообщалось, Петрозаводск попал в четверку городов, где россияне смогут заказать туристическую визу в Финляндию.

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