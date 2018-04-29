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Новости. Общество
09:32, 29 Апреля 2018

СМИ предрекли кадровые изменения в МВД Карелии

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Ura.ru сообщил о переходе на службу в Карелию высокопоставленного полицейского из Ямало-Ненецкого автономного округа.

По данным издания, среди силовиков активно обсуждают начавшиеся кадровые ротации. Большая часть перестановок незначительна и коснется отдельных подразделений. Все с интересом наблюдают за будущим заместителя начальника полиции ЯНАО по оперативной работе Руслана Кондрашова, который пока еще исполняет обязанности начальника полиции.

"Что касается Кондрашова, то слухачи уверяют, что он не просто избавится от приставки "и.о." в должности, но и совсем собирается покидать ямальскую полицию. Его ожидает назначение на аналогичную должность в УМВД Карелии. Напомним, что сейчас карельское управление возглавляет бывший начальник ямальского УМВД Дмитрий Сергеев", - пишет Ura.ru.

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