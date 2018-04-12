СМИ сообщили о странном увольнении директора государственного кинотеатра "Премьер" в Петрозаводске

Интернет-журнал "Лицей" сообщил об увольнении директора Центра культуры "Премьер" Екатерины Анисимовой.

"Лицей" ссылается на сотрудников "Премьера". Они рассказали изданию, что "это было сделано вчера вечером в 17 часов в министерстве культуры Карелии".

"Утром Екатерина Ефимовна не пришла на работу, - отметили работники Центра культуры. – До сих пор никто из министерства нам не позвонил и не сообщил, как дальше будут развиваться события с нашим учреждением, кто будет его возглавлять и делать реконструкцию малого зала на деньги Фонда кино, за которые министерство должно будет отчитаться. Наше автономное учреждение зарабатывало деньги, занимается воспитательной, в том числе, и патриотической работой. Дальше не знаем, что будет".

Коллектив "Премьера" пребывает в неведении, констатирует издание.

"Мы даже не знаем теперь, будет ли у нас фильм "Тренер", на который уже стали поступать заявки от школ. У нас на данный момент ни у кого нет права подписи. То есть документы любые, в том числе и финансовые, подписывать некому. А у нас ведь ещё работа с районами идёт, и нужно деньги платить дистрибьюторам за фильмы. А без оплаты они не дают в прокат фильмы", - рассказали в "Премьере".