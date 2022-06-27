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СМИ: Спрос россиян на визу в Финляндию вырос в разы

Новости. Общество
14:50, 01 Июля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Посольство Финляндии в Москве зафиксировало в июне значительный рост числа поданных россиянами заявлений на шенгенскую визу.

Финляндия зафиксировала значительный рост числа заявлений на шенгенскую визу от россиян в июне, когда было объявлено об отмене ковидных ограничений, и ожидает восстановления потока туристов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.

«Больше всего россиян подали документы в консульство в Санкт-Петербурге — более 8 тыс. в мае и июне», — сказал изданию советник по культуре посольства Финляндии в РФ Юсси Палмен.

По его словам, «ко вторнику в целом было получено более 57,2 тыс. заявлений — на данном этапе это уже значительно превышает общее количество заявок за весь прошлый год».

В прошлом году на Санкт-Петербург пришлось, по данным Helsingin Sanomat, около 69% всех визовых заявок, на Москву — 14%, на Петрозаводск — 15% и на Мурманск — 2%.

Согласно информации МВД Финляндии, с 30 июня отменяются связанные с пандемией ограничения на въезд для туристов из-за рубежа, а с 1 июля — ограничения на прием визовых заявлений от россиян. В ведомстве рассчитывают, что такой шаг «приведет к увеличению числа путешественников из других стран, в первую очередь из России».

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