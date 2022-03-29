СМИ: в Финляндии не стало хватать патронов из-за ситуации на Украине

Дефицит ударит по финским охотникам.

В соседней Финляндии стал ощущаться дефицит патронов. Как пишет Yle, после обострения ситуации на Украине в стране начала расти популярность стрелковых клубов, и это привело к нехватке боеприпасов.

Дефицит патронов наблюдается по всей стране. В первую очередь, боеприпасы идут на нужды обороны страны, и стрелковым клубам сложно пополнять свои запасы. Финны опасаются, что нехватка патронов ударит по охотникам.