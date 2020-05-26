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Смогут ли граждане России голосовать дистанционно по поправкам в Конституцию?

Новости. Общество
08:20, 27 Мая 2020
фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования на выборах всех уровней и референдумах.

О сути внесенных изменений и о том, сможем ли мы голосовать дистанционно при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации рассказал руководитель Центра политических и социальных исследований Карелии, заместитель председателя региональной Общественной палаты, председатель Общественного совета при ЦИК Карелии Анатолий Цыганков.

"Закон о применении на выборах дистанционного электронного голосования принят и с 24 мая он вступил в силу. Применяться он будет при проведении выборов всех уровней и никак не привязан к нынешней коронавирусной ситуации, как может кому-то показаться. Законопроект разрабатывался задолго до нынешней пандемии, но произошедшее дополнительно укрепило во мнении, что нужно совершенствовать механизмы голосования. А в критических ситуациях, как в нынешней, бесконтактный способ гражданского волеизъявления в форме дистанционного голосования остаётся единственным инструментом, позволяющим демократическим способом решать политические задачи, в том числе формируя органы власти", - пишет Анатолий Цыганков.

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Комментарии

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новый
2020-05-27 10:28:15
Либерда может истерить сколь угодно в бессильной злобе, но поправки будут приняты большинством трудолюбивых налогоплательщиков и пенсионеров.
Неравнодушный
2020-05-27 10:10:50
Давно уже пора голосовать дистанционно, только сейчас неожиданно очнулись.
кир
2020-05-27 10:10:10
Бездельники за "работой", так леопольд? Так маленький гоо? Вам за что зарплата идёт? Для давидки в "белом халате "совсем слов нет. Отъявленный самовлюбенный бездарь.
С Анатолием Цыганковым полностью солидарен. Всё правильно делается, когда шелупонь против возбудилась.
миша
2020-05-27 10:01:25
Вообще то к электронному голосованию мы все равно придем. Но этот приход должен быть таким, чтобы мы в него поверили. Сейчас веры нет.
кир
2020-05-27 10:31:03
миша, у вас не было веры и тогда, когда письменность внедряли. Ничего, привыкните. :)
родитель
2020-05-27 09:20:56
Как сообщают знающие люди, суть электронного голосования на сайте Госуслуг будет равнозначна кивку в экран телевизора. Сколько кивнули "да", а сколько "нет", подсчитают дяди в ЕР, а Цыганков потом нам толково объяснит, что именно так и надо.
Leopol'd
2020-05-27 09:20:20
А ведь был политологом, какой-то анализ делал, думал. А теперь примитивный подпевала.
David
2020-05-27 09:19:24
Цыганков, а может лучше вам самоизолироваться? Ваш опус зашквар!
dkzfiles
2020-05-27 09:15:56
А как насчёт тайны голосования? Тут ведь получается, что нужно зарегистрироваться для голосования, чтоб дважды не проголосовать? Значит понятно будет кто за что проголосовал..
goo
2020-05-27 09:05:06
Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Лорд Актон
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