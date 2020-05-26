Смогут ли граждане России голосовать дистанционно по поправкам в Конституцию?

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования на выборах всех уровней и референдумах.

О сути внесенных изменений и о том, сможем ли мы голосовать дистанционно при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации рассказал руководитель Центра политических и социальных исследований Карелии, заместитель председателя региональной Общественной палаты, председатель Общественного совета при ЦИК Карелии Анатолий Цыганков.

"Закон о применении на выборах дистанционного электронного голосования принят и с 24 мая он вступил в силу. Применяться он будет при проведении выборов всех уровней и никак не привязан к нынешней коронавирусной ситуации, как может кому-то показаться. Законопроект разрабатывался задолго до нынешней пандемии, но произошедшее дополнительно укрепило во мнении, что нужно совершенствовать механизмы голосования. А в критических ситуациях, как в нынешней, бесконтактный способ гражданского волеизъявления в форме дистанционного голосования остаётся единственным инструментом, позволяющим демократическим способом решать политические задачи, в том числе формируя органы власти", - пишет Анатолий Цыганков.

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