"Смогут выдержать полгода": какими будут последствия эпидемии для бизнеса в Карелии

Карельские компании способны выжить в условиях сокращения спроса на их товары и услуги из-за коронавируса в течение полугода, но после этого потребуются дополнительные меры государственной поддержки.

Об этом сообщила сегодня на брифинге в правительстве уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

"Понятно, что у субъектов предпринимательства есть какая-то полушка безопасности. На сегодняшний день речь идет о том, на какой срок это продлится… С предпринимателями мы разговаривали – если это продлится на срок до полугода, то предприниматели могут выдержать, пережить", - сообщила Гнетова. Что думают власти о последствиях эпидемии для всей экономики республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".