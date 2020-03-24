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"Смогут выдержать полгода": какими будут последствия эпидемии для бизнеса в Карелии

Новости. Экономика
15:51, 25 Марта 2020
фото: pixabay
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Карельские компании способны выжить в условиях сокращения спроса на их товары и услуги из-за коронавируса в течение полугода, но после этого потребуются дополнительные меры государственной поддержки.

Об этом сообщила сегодня на брифинге в правительстве уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

"Понятно, что у субъектов предпринимательства есть какая-то полушка безопасности. На сегодняшний день речь идет о том, на какой срок это продлится… С предпринимателями мы разговаривали – если это продлится на срок до полугода, то предприниматели могут выдержать, пережить", - сообщила Гнетова.

Что думают власти о последствиях эпидемии для всей экономики республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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