Бывшая сожительница "петрозаводского маньяка" дала показания в суде.

"Что Вам известно об убийствах двух девушек?" - спросил прокурор Скворцов.

"20 сентября 2018 года Ипатов позвонил мне около 15.40 и сказал, что он встрял, сказал, что накосячил. Попросил прийти, так как намерен попрощаться со мной. Был возбужден. Договорились встретиться на Заводской, где старые заброшенные рельсы. Я с ним встретилась. Он был выпивши достаточно. Он сказал: я убил девочку у медицинского и вторую у площади Кирова, "по пьяни что-то щелкнуло", сказал, что убил их просто так, без причины. Нож показал охотничий в крови и сказал: смотри, этим ножом я грохнул девок".

После рассказа Ксении судья спросил, знала ли она, когда шла на встречу с Ипатовым, что он подозревается в убийствах, что его ищут?

Что знала Ксения о преступлениях Ипатова и почему не заявила об этом в полицию, читайте здесь.