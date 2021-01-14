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Смотрят комедии и боевики с телефона: как жители Карелии потребляют контент (18+)

Новости. Общество
12:30, 15 Января 2021
фото: Новости компании
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В МТС рассказали о трендах потребления контента в Карелии. Общий итог простой – все поменялось.

Например, оставшись дома в марте 2020 года, жители плавно "переехали" с больших экранов ПК и телевизоров на экраны мобильных. По данным аналитиков сервиса МТС ТВ: 75% пользователей наслаждаются любимыми фильмами с устройств Android, еще 10% используют устройства Apple, оставшиеся киноманы смотрят видео с ПК и телевизоров. При этом, средний житель Карелии проводит 28 часов за просмотров фильмов.

Смотрят карелы позитивное и воодушевляющее кино, в топе комедии и мультики. По данным аналитиков МТС ТВ, самым популярным фильмом года у жителей Карелии стала отечественная комедия "Холоп" (12+), второе место у боевика "Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера" (12+), бронзу получил мультфильм "Мулан" (0+). В список самых востребованных фильмов также "Веном" (16+), "Шугалей" (12+), "Незваный гость" (18+), "Морские паразиты" (18+) и "Джентльмены" (18+).

Кроме того, в 2020 на четверть возрос спрос на подключение спутникового телевидения. Специалисты связывают этот показатель с многократным увеличением времени, которое в 2020 году жители Карелии провели на дачах и в загородных домах.

фото: © pixabay.com

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