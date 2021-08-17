«Смысл был — воззвания к темным силам»: обвиняемые в ритуальной расправе в Карелии показали место одного из убийств (ФОТО, ВИДЕО)

Следком опубликовал видео, на котором представительница пары сатанистов указала место, где произошло одно из ритуальных убийств.

Следком России опубликовал ролик, на котором фигурантка дела о ритуальных убийствах показывает место одного из преступлений.

«Вот там это было», — говорит девушка на видео.

«Примерно какие там фразы были, слова?», — спрашивает голос за кадром.

«Не помню», — отвечает девушка.

«Ну хотя бы несколько слов. О чем? Смысл в чем?», — продолжает голос.

«Смысл был — воззвания к темным силам», — отвечает фигурантка.

Главное следственное управление Следкома России расследует уголовное дело в отношении Ольги Большаковой и Андрея Трегубенко. Их обвиняют в убийстве и покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом информирует сайт Следственного комитета.

Сообщается, что Трегубенко и Большакова познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся сатане. Указано, что движение предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями.

По данным следствия, в 2016 году Трегубенко в лесу на территории Карелии пожелал принести в жертву свою знакомую путем последовательных ритуальных действий. Он ударил ножом потерпевшую и убил ее.

При обыске по месту жительства Трегубенко и Большаковой в городе Балашихе Московской области обнаружены и изъяты наркотики в крупном размере. Установлено, что соучастники расфасовывали их по пакетам и сверткам, хранили в целях последующего сбыта.

В рамках расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2016 году, установлена причастность фигурантов к совершению еще одного ритуального убийства — уже на территории Ленинградской области. По этому факту было возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовные дела соединены в одном производстве.

По данным следствия, Трегубенко и Большакова в 2016 году с целью религиозного убийства вступили в преступный сговор с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Перевозчиковой–Хмурой и подыскали мужчину, который стал их жертвой.

Находясь в лесу вблизи станции Приозерск Ленобласти, соучастники избили мужчину и затем убили ножом. В ходе осмотра места происшествия в июле этого года следователи и криминалисты центрального аппарата СК России обнаружили в земле останки погибшего и предметы одежды, по описанию сходные с принадлежавшими потерпевшему.

Татьяна и Александр Перевозчиковы–Хмурые задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Большакова и Трегубенко были заключены под стражу ранее.

Ранее сообщалось, что пара московских сатанистов призналась в ритуальных убийствах. Одно из преступлений совершено в лесах Карелии.