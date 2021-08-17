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«Смысл был — воззвания к темным силам»: обвиняемые в ритуальной расправе в Карелии показали место одного из убийств (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Криминал
16:04, 20 Августа 2021
фото: youtube.com / Следственный комитет Российской Федерации / скриншот видео

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Следком опубликовал видео, на котором представительница пары сатанистов указала место, где произошло одно из ритуальных убийств.

Следком России опубликовал ролик, на котором фигурантка дела о ритуальных убийствах показывает место одного из преступлений. 

«Вот там это было», — говорит девушка на видео.

«Примерно какие там фразы были, слова?», — спрашивает голос за кадром.

«Не помню», — отвечает девушка.

«Ну хотя бы несколько слов. О чем? Смысл в чем?», — продолжает голос.

«Смысл был — воззвания к темным силам», — отвечает фигурантка.

Главное следственное управление Следкома России расследует уголовное дело в отношении Ольги Большаковой и Андрея Трегубенко. Их обвиняют в убийстве и покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом информирует сайт Следственного комитета.

Сообщается, что Трегубенко и Большакова познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся сатане. Указано, что движение предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями.

По данным следствия, в 2016 году Трегубенко в лесу на территории Карелии пожелал принести в жертву свою знакомую путем последовательных ритуальных действий. Он ударил ножом потерпевшую и убил ее. 

При обыске по месту жительства Трегубенко и Большаковой в городе Балашихе Московской области обнаружены и изъяты наркотики в крупном размере. Установлено, что соучастники расфасовывали их по пакетам и сверткам, хранили в целях последующего сбыта.

В рамках расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2016 году, установлена причастность фигурантов к совершению еще одного ритуального убийства — уже на территории Ленинградской области. По этому факту было возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовные дела соединены в одном производстве.

По данным следствия, Трегубенко и Большакова в 2016 году с целью религиозного убийства вступили в преступный сговор с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Перевозчиковой–Хмурой и подыскали мужчину, который стал их жертвой.

Находясь в лесу вблизи станции Приозерск Ленобласти, соучастники избили мужчину и затем убили ножом.  В ходе осмотра места происшествия в июле этого года следователи и криминалисты центрального аппарата СК России обнаружили в земле останки погибшего и предметы одежды, по описанию сходные с принадлежавшими потерпевшему.

Татьяна и Александр Перевозчиковы–Хмурые задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Большакова и Трегубенко были заключены под стражу ранее.

Ранее сообщалось, что пара московских сатанистов призналась в ритуальных убийствах. Одно из преступлений совершено в лесах Карелии.

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