Смысла в господдержке инновационных компаний в Карелии нет, показал опрос Минфина

Участники опроса, проведенного Минфином Карелии, не видят необходимости в государственной поддержке инновационных компаний малого и среднего бизнеса.

Ни один из участвовавших в опросе не проголосовал за эту меру государственной поддержки субъектов МСП.

Большинство считает необходимым субсидирование затрат, связанных с приобретением оборудования (42%) и реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (28%).

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