15:42, 15 Мая 2018
Смысла в господдержке инновационных компаний в Карелии нет, показал опрос Минфина
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Участники опроса, проведенного Минфином Карелии, не видят необходимости в государственной поддержке инновационных компаний малого и среднего бизнеса.
Ни один из участвовавших в опросе не проголосовал за эту меру государственной поддержки субъектов МСП.
Большинство считает необходимым субсидирование затрат, связанных с приобретением оборудования (42%) и реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (28%).
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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