Снег и дождь ожидаются в Карелии во вторник

О погоде на 12 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, во вторник на территории республики будет облачно. Ночью осадки по северным районам в виде мокрого снега, снега, местами сильные, по южным районам в виде мокрого снега и дождя. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. По северным районам местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог ночью и утром местами гололедица.

Ветер северо-западный, западный порывистый, ночью местами до сильного.

Ночью температура воздуха составит -2, +3 градуса. Днем воздух прогреется до +4, +9 градусов.

В Петрозаводске будет также облачно. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер северо-западный, западный порывистый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке 0, +2 градуса. Днем потеплеет до +6, +8 градусов.