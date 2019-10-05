Снег и гололед ожидают Карелию в воскресенье

О погоде на 6 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный. Ночью - умеренный, днем - слабый.

Температура воздуха ночью: 0, -5 градусов. Днем: 0, +5 градусов.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный. Ночью - умеренный, днем - слабый.

Температура воздуха ночью: -1, -3 градуса. Днем: +2, +4 градуса.