Снег и гололед ожидают Карелию в воскресенье

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О погоде на 6 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный. Ночью - умеренный, днем - слабый.
Температура воздуха ночью: 0, -5 градусов. Днем: 0, +5 градусов.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный. Ночью - умеренный, днем - слабый.
Температура воздуха ночью: -1, -3 градуса. Днем: +2, +4 градуса.
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