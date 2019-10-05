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Новости. Погода
17:00, 05 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Снег и гололед ожидают Карелию в воскресенье

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О погоде на 6 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный. Ночью - умеренный, днем - слабый.

Температура воздуха ночью: 0, -5 градусов. Днем: 0, +5 градусов.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный. Ночью - умеренный, днем - слабый.

Температура воздуха ночью: -1, -3 градуса. Днем: +2, +4 градуса. 

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