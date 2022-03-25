Снег, метель и сильный ветер обрушатся на Карелию в выходные

Погодные условия испортится в ближайшую субботу.

В ЕДДС Петрозаводска предупреждают об опасном гидрометеорологическом явлении. В субботу, 26 марта, на территории Петрозаводского городского округа ожидается снег, метель, ветер порывами ночью до 14 м/с, днем 15-20 м/с.

В воскресенье, 27 марта, в большинстве районов республики пройдет снег, местами ожидается метель. На дорогах гололедица. Ветер будет 8-13 м/с, ночью его порывы составят 16-21 м/с, местами до 25 м/с, днем местами – до 15-18 м/с.

В понедельник в республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью и днем 7-12 м/с. Температура ночью составит -12,-17 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке -3,-8 градусов.