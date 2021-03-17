Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии снег и ледяные глыбы продолжают угрожать пешеходам.

В центре карельской столицы снежная масса с крыши музея изобразительных искусств республики сорвалась и обрушилась на голову пешехода. Камера наблюдения зафиксировала момент ЧП. Ролик размещен в паблике "Живой Петрозаводск".

"Снег с крыш опять прицельно бьет по прохожим. Пару дней назад снег упал с крыши музея ИЗО на голову женщине. В этот раз обошлось без трагедии", - говорится в тексте поста.

Напомним, 14 марта упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска. После этого был арестован руководитель управляющей компании, которая не убрала ледяную глыбу с крыши дома, в результате чего мог погибнуть прохожий.