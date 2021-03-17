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Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:30, 18 Марта 2021
фото: Живой Петрозаводск / ВК / запись камеры наблюдения / скриншот
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В столице Карелии снег и ледяные глыбы продолжают угрожать пешеходам.

В центре карельской столицы снежная масса с крыши музея изобразительных искусств республики сорвалась и обрушилась на голову пешехода. Камера наблюдения зафиксировала момент ЧП. Ролик размещен в паблике "Живой Петрозаводск".

"Снег с крыш опять прицельно бьет по прохожим. Пару дней назад снег упал с крыши музея ИЗО на голову женщине. В этот раз обошлось без трагедии", - говорится в тексте поста.

Напомним, 14 марта упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска. После этого был арестован руководитель управляющей компании, которая не убрала ледяную глыбу с крыши дома, в результате чего мог погибнуть прохожий.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Петр
2021-03-18 12:34:30
Каждый день может стать последним! Доруководились "профессионалы", хожу , оглядываясь наверх! Позор!
User
2021-03-18 12:33:27
Авторам рассказов про безопасный город не икается?
кир
2021-03-18 12:32:05
Уже писал, что в стране системный кризис. Миллионы полуграмотных мужиков и баб ежедневно ждут, когда их поставят на работу. А бригадир будет непосредственно управлять, работая вместе с ними. конторы, ЖЭУ отправляют рабочих низкой квалификации в "свободное плаванье". А за ними глаз, да глаз нужен. При отсутствии системы никакая мэрия не справится. И замена не поможет.
бюджет
2021-03-18 11:47:29
Слов нет. Как еще можно оценивать людей, которые зарплату получают от наших налогов, а думают, что им Москва платит! Дык и там же наши налоги "сидят"... Предлагаю: создать небольшую группу в 10-15 человек, отправить , за счет наших налогов, в дружественную страну Финляндию для изучения муниципального обустройства ЖИЗНИ. НО! От мэрии, в лучшем случае, 2 человека, просто потом посмотреть им в глаза, что они творят.
Сергей
2021-03-18 11:45:49
Сколько ещё надо убить людей , чтобы понять . что коммунальное хозяйство в городу в упадке и , что Мирошник и Беккелев реально не соответствуют должностям и "опасны" для города .
Off
2021-03-18 11:39:20
За мэршей уже пришли ..или ждут еще смертей ?
David .
2021-03-18 10:42:28
Похоже мэрия объявила войну горожанам!
наташка
2021-03-18 10:39:06
Это квинтессенция коллапса ! - визжали агрекалчнутые интеллехтуалы и известные карельские урбанисты
Гость
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