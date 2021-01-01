Снег в Карелии будет идти и 3 января

В Карелии в воскресенье, 3 января ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, сообщили синоптики.

По информации регионального Управления МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в воскресенье, 3 января на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный, на севере восточный, северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха 0…-5, по северным районам до -8 градусов в течение суток.