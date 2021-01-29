Снегопад не отпустит Карелию в субботу

О погоде в субботу, 30 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу, 30 января, будет облачная погода. Ночью выпадет умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -3, -5°С, днем -2, -4°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачно. Ночью в большинстве районов пройдет снег, на севере местами сильный. Днем небольшой, местами умеренный снегопад. На дорогах останется гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха -1, -6°С, на севере до -12°С в течение суток.