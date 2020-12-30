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Снегопад обрушится на Карелию в новогоднюю ночь

Новости. Общество
13:57, 31 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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По северным районам Карелии ожидается сильный снег, по южным и центральным районам местами налипание мокрого снега, сообщили в региональном управлении МЧС.

Ночью 01 января 2021 года местами по северным районам Карелии ожидается сильный снег, по южным и центральным районам местами налипание мокрого снега, предупреждают в МЧС.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 1все 18 районов республики, включая Петрозаводск.


МЧС рекомендует жителям Карелии:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода;
• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

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