Снегопад обрушится на Карелию в новогоднюю ночь

По северным районам Карелии ожидается сильный снег, по южным и центральным районам местами налипание мокрого снега, сообщили в региональном управлении МЧС.

Ночью 01 января 2021 года местами по северным районам Карелии ожидается сильный снег, по южным и центральным районам местами налипание мокрого снега, предупреждают в МЧС.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 1все 18 районов республики, включая Петрозаводск.





МЧС рекомендует жителям Карелии:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.