Снегопад обрушится вечером на Карелию

В районах республики ожидается сильный снег, предупредили в МЧС Карелии.

Вечером 28 и ночью 29 января по южным и центральным районам республики ожидается сильный снег.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Суоярвский районы.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах.



Общие рекомендации:



• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых.



Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона "112", в случае пожара с мобильного телефона по номеру "101", со стационарного телефона 01.



Действует телефон доверия ГУ МЧС России по Карелии 8(8142)79-99-99.

Ранее сообщалось, что на южные районы Карелии обрушился снегопад.