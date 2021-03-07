Снегоуборочная техника расширяет проезжую часть дорог Петрозаводска, утверждают в мэрии

Подрядная организация "ТехРент" занялась устранением одной из главных причин претензий автомобилистов Петрозаводска к очистке улиц от снега.

Как сообщила сегодня пресс-служба администрации города, минувшей ночью фронтальные погрузчики расширяли проезжие части магистралей.

Заужение проезжей части ГИБДД Петрозаводска называет в качестве одной из причин роста числа ДТП.

По информации оперативного штаба, минувшей ночью также производилась снегоочистка дорог общегородского и районного значения, тротуаров, остановок по всему городу.

"Днём уборка снега и посыпка продолжаются в разных районах города. Особое внимание уделяют борьбе с наледью на дорогах местного значения и внутриквартальных проездах, на тротуарах, возле пешеходных переходов и остановочных комплексов. В настоящее время грейдер работает на Зареке", - сообщили в мэрии.