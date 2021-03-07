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Снегоуборочная техника расширяет проезжую часть дорог Петрозаводска, утверждают в мэрии

Новости. Общество
16:33, 08 Марта 2021
фото: Администрация Петрозаводска
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Подрядная организация "ТехРент" занялась устранением одной из главных причин претензий автомобилистов Петрозаводска к очистке улиц от снега.

Как сообщила сегодня пресс-служба администрации города, минувшей ночью фронтальные погрузчики расширяли проезжие части магистралей.

Заужение проезжей части ГИБДД Петрозаводска называет в качестве одной из причин роста числа ДТП.

По информации оперативного штаба, минувшей ночью также производилась снегоочистка дорог общегородского и районного значения, тротуаров, остановок по всему городу. 

"Днём уборка снега и посыпка продолжаются в разных районах города. Особое внимание уделяют борьбе с наледью на дорогах местного значения и внутриквартальных проездах, на тротуарах, возле пешеходных переходов и остановочных комплексов. В настоящее время грейдер работает на Зареке", - сообщили в мэрии. 

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Комментарии

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Беня
2021-03-08 18:46:20
Да шо уж теперь, скоро само расстает.
Иван
2021-03-08 18:33:41
Да и фото старое , там ( на этой улице ) всё не чищено на сегодня .
Иван
2021-03-08 18:14:43
Фролова и Балтийская совсем заужены , не проехать нормально .
Leopol'd
2021-03-08 17:13:44
Одинокий грейдер на сотни км дорог - это обнадеживает.
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