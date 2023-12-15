Снесли скандальный бар в Петрозаводске

Снесли злополучный бар «Амрит» на Древлянке.

Бар «Амрит» на Древлянке полностью демонтирован, сообщили в паблике «Моя Древлянка | Сообщество жителей».



«Уже около года жители близлежащих домов — в основном на Попова 4 и 6 — спят крепко, так как скандальный бар сгорел сразу же после январских праздников», — написали в сети.

Как рассказали авторы публикации, дальше началась эпопея с демонтажом сгоревшего ангара, который должны были снести ещё весной.

«С запозданием, но это наконец-то случилось», — сообщили в паблике.



Теперь на Древлянке нет ни скандального бара, ни обгорелого памятника ему.

«И это хорошо! Львиная доля жителей Древлянки поддерживала закрытие аморальных заведений вроде „Амрита“ и „Мангала“, и в обоих случаях победила справедливость», — добавили пользователи сети.