Снесли скандальный бар в Петрозаводске

Снесли злополучный бар «Амрит» на Древлянке.
Бар «Амрит» на Древлянке полностью демонтирован, сообщили в паблике «Моя Древлянка | Сообщество жителей».
«Уже около года жители близлежащих домов — в основном на Попова 4 и 6 — спят крепко, так как скандальный бар сгорел сразу же после январских праздников», — написали в сети.
Как рассказали авторы публикации, дальше началась эпопея с демонтажом сгоревшего ангара, который должны были снести ещё весной.
«С запозданием, но это наконец-то случилось», — сообщили в паблике.
Теперь на Древлянке нет ни скандального бара, ни обгорелого памятника ему.
«И это хорошо! Львиная доля жителей Древлянки поддерживала закрытие аморальных заведений вроде „Амрита“ и „Мангала“, и в обоих случаях победила справедливость», — добавили пользователи сети.
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