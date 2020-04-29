Снежно и холодно будет в четверг в Карелии

О погоде на 30 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем – небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер северный умеренный.

Ночью будет -1, -3 градуса, днем потеплеет до +5.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки: ночью – в виде снега, днем – мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.



Ветер северный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях -1, -6 градусов, возможны заморозки до -9. Днем потеплеет до +2, +7 градусов.