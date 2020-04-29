890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Квартиры на вторичном рынке подешевели в Карелии
Сегодня 09:29
В больнице на севере Карелии выписывают пациентов из-за возможной угрозы заражения коронавирусом 1
Сегодня 16:38
Глава Карелии прокомментировал необходимость создания онлайн-карты заболевших коронавирусом (ВИДЕО) 8
Сегодня 16:18
Жителям Петрозаводска счета за коммунальные услуги придут раньше
Сегодня 10:35
В России за сутки более 100 человек умерли от Covid-19 2
Сегодня 11:24
Отмены режима самоизоляции ждать осталось недолго, считают в Роспотребнадзоре 7
Сегодня 09:02
Два соседних дома горели утром в Карелии
Сегодня 10:06
Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Карелии за последние сутки 11
Сегодня 09:10

Снежно и холодно будет в четверг в Карелии

Новости. Погода
17:00, 29 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

О погоде на 30 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем – небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер северный умеренный.

Ночью будет -1, -3 градуса, днем потеплеет до +5.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки: ночью – в виде снега, днем – мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Ветер северный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях -1, -6 градусов, возможны заморозки до -9. Днем потеплеет до +2, +7 градусов.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса

Чтиво

Сегодня 12:47
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
Сегодня 09:00
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»