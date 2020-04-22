Снежно и морозно будет в четверг в Карелии

О погоде на 23 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, северный умеренный.



Ночью будет -1, -3 градуса, днем потеплеет до +4.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. На востоке республики ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью и утром на дорогах гололедица.



Ветер северо-западный, северный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях 0, -5 градусов, подморозит до -10. Днем потеплеет до +1, +6 градусов.