Снежно и морозно будет в четверг в Карелии

О погоде на 23 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, северный умеренный.
Ночью будет -1, -3 градуса, днем потеплеет до +4.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. На востоке республики ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, северный умеренный.
Температура воздуха ночью задержится на показателях 0, -5 градусов, подморозит до -10. Днем потеплеет до +1, +6 градусов.
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