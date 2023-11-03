Снежного Ждуна сотворили творческие жители улицы Чистой в Петрозаводске

Фото снежной скульптуры опубликовали в одном из пабликов.
В сообществе «Весь Петрозаводск|Карелия» разместили снимок снежного человека, который присел на лавку в микрорайоне «Чистый город» на Древлянке.
«Ждун на Чистой» — написал автор фото.
Отметим, погода в этом ноябре преподнесла петрозаводчанам немало сюрпризов. Но, в основном, горожане в соцсети не делятся забавными фото, а жалуются на качество уборки карельской столицы.
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