«Снежные сугробы»: опубликованы фото зимних водопадов Приладожья Карелии

В сети появились фотографии зимних видов водопадов Ахинкоски в Сортавальском районе Карелии.

Как сообщается в паблике «Водопады Карелии: известные неизвестные», водопады Ахинкоски сейчас больше похожи на снежные сугробы.



«Небольшим ручейком выглядит река Тохмайоки. Увидеть такие водопады тоже интересно, - говорится в сообщении. - Здесь чувствуется настоящая зима , даже несмотря на нехарактерную для февраля оттепель».

















Отметим, Ахинкоски — это комплекс водопадов, расположенный в месте разлива реки Тохмайоки. Последняя протекает в Финляндии и России, в Сортавальском районе Карелии.





