Снежные завалы разрушают постройки в районе Карелии

Администрация Сортавальского поселения сообщает о разрушениях зданий, которые происходят из-за большого скопления снега на кровлях.

Постройки в Сортавальском поселении разрушаются из-за завалов снега на кровлях и схода снежных масс с крыш. Об этом сообщает паблик местной власти в соцсети. Пострадали частный дом и школа.

«Произошло обрушение крыши из-за большого скопления мокрого снега в одном из частных жилых домов в пгт. Хелюля. Также в связи со сходом снега с крыши поврежден козырек школы № 7», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что скопление мокрого снега на крышах гаражей, сараев и козырьках подъездов в Сортавале привело к массовому обрушению конструкций.