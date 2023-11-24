Снежный шторм обрушится на Карелию, синоптики предупреждают о возможных наводнениях

Средиземноморский циклон, натворивший бед на юге России, приблизился к границам Карелии.

В Гидрометцентре республики предупредили о подходе с юга циклона под названием PHIL. Циклон уже напитался влаги в акватории Черного моря, где бушевал сильнейший шторм, а теперь эта влага в виде снега готова обрушится на Карелию.

Сегодня, 27 ноября, циклон уже приблизился к южным границам региона. За двое суток, 28 и 29 ноября, ожидается выпадение от 20 до 30 мм осадков и увеличение карельских сугробов на 15-20 см, а местами на 35 см, что соответствует скорее январской норме.

Восточный и северо-восточный ветер будет дуть порывами 15-18 м/с, на акваториях крупных водоемов и в прибрежных районах до 20-24 м/с. Метели и снежные заносы осложнят дорожную ситуацию. При этом температура будет ниже нормы.

Синоптики предупредили также о том, что холод и ветер будут способствовать образованию шуги на водоемах Карелии. В ближайшие дни уровни рек Кемь, Нижний Выг, Кумса, Суна, Шуя Онежская и других продолжат повышаться, возможно затопление пойменных участков.