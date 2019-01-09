Снимавшийся в Карелии фильм о прославленном путешественнике покажут в "Премьере"

Показ документального фильма о прославленном путешественнике Семене Дежневе "Великий Северный Путь" состоится в центре культуры "Премьер" вечером 18 января.

Картину представят режиссер фильма Леонид Круглов и путешественник Виктор Симонов - руководитель Арктического центра в Карелии, принимавший участие в съемках, рассказали в министерстве культуры республики.

Фильм "Великий Северный Путь" снят при поддержке Русского географического общества. Его создатели совершили путешествие вглубь истории и вдоль арктических широт. Съемки начались в Карелии, на Белом море, а завершились на Чукотке.

Как рассказывает режиссер и путешественник Леонид Круглов, задачей фильма было показать на примере путешествия Дежнева почти всю Арктику и познакомить зрителя с этой огромной территорией, где еще можно найти черты традиционного уклада жизни, которую увидел Дежнев XVII веке.

Фильм еще не вышел в широкий прокат, сейчас он участвует в фестивалях. В декабре 2018 года на международном кинофестивале ARCTIC OPEN в Архангельске "Великий Северный Путь" был отмечен как лучший документальный фильм.

Вход на сеанс в кинотеатре "Премьер" по пригласительным билетам. Билеты можно получить в кассе кинотеатра.