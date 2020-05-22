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Снимки с места пожара в жилом доме в Олонце появились в Сети (ФОТО)

Новости. Происшествия
11:39, 23 Мая 2020
фото: "Чтобы лучше было жить" / ВК
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В Карелии очевидцы запечатлели работу спасателей, ликвидировавших возгорание в двухэтажном здании в Олонце.

Пожар в Олонце произошел в субботу под утро.

Снимки с места происшествия опубликованы в сообществе "Чтобы лучше было жить" в соцсети.

"Сегодня ранним утром произошло возгорание 8-ми квартирного дома по ул. Пролетарской 13. Только быстрые и слаженные действия пожарных спасли дом от разрушения. Хоть несколько квартир и пострадало от огня, дом, надеемся, останется пригодным для проживания. Благо, крыша визуально не пострадала", - говорится в сообщении паблика.

 

Ранее сообщалось, что ранним утром в субботу, в 04:00, пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (9 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в Олонце.

По информации МЧС по Карелии, огнем было повреждено две квартиры общей площадью 64 кв. метра. Спасено семь человек. Погибших и пострадавших нет.

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