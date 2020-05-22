Два пожара в жилых домах произошло в Карелии: спасено десять человек

Возгорания произошли в жилых домах, расположенных в Олонце и поселке Надвоицы

В пятницу, 22 мая, в 18:45 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (7 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в поселке Надвоицы. Пожар был ликвидирован в 19:10.

В пресс-службе МЧС по Карелии сообщили, что в результате возгорания был поврежден электрощиток в квартире. Спасено три человека. Два человека были выведены из помещения в противогазах. Третий - с помощью автолестницы. Погибших и пострадавших нет.

В ночь с пятницы на субботу, в 04:00, пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (9 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в Олонце.

По информации МЧС по Карелии, огнем было повреждено две квартиры общей площадью 64 кв. метра. Спасено семь человек. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что стали известны причины двух крупных лесных пожаров в Карелии.