Стали известны причины двух крупных лесных пожаров в Карелии

В Лахденпохском районе сгорело около 40 га леса рядом с железной дорогой.

По сообщению министра природных ресурсов и экологии республики Алексея Щепина, на заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров рассмотрели два факта возникновения лесных пожаров в Лахденпохском районе. Напомним, лес горел на границе с Ленобластью 11 мая.

"На сегодняшний день это самые крупные произошедшие пожары. Один – 18, 5 га, другой - 20,1 га. Пожары произошли 11 мая. Предварительная причина – загорание от искр тепловоза в полосе отвода железной дороги", - сообщил министр на своей странице в "ВКонтакте".

Как отметил Алексей Щепин, пожары были ликвидированы оперативно, все материалы переданы в органы дознания МЧС для установления виновных лиц.

При этом глава Минприроды обратил внимание на время, затраченное на доставку групп пожаротушения к месту возгораний. На заседании штаба он поручил провести проверку по этим пожарам, детально разобрать действия пожарной охраны с момента поступления сигнала о возгораниях до момента прибытия на места.

Напомним, сразу шесть лесных пожаров произошло в республике на майских праздниках.