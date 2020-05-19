890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пропавшего в субботу 18-летнего юношу в Карелии нашли живым и здоровым 3
19.05.2020 18:40
Скульптор красоты
Сегодня 09:30
Карелия оказалась в центре церковного скандала 6
19.05.2020 15:36

Стали известны причины двух крупных лесных пожаров в Карелии

Новости. Происшествия
12:40, 20 Мая 2020
фото: © страница вконтакте Алексея Щепина/vk.com/id470702815
Загрузка...

В Лахденпохском районе сгорело около 40 га леса рядом с железной дорогой.

По сообщению министра природных ресурсов и экологии республики Алексея Щепина, на заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров рассмотрели два факта возникновения лесных пожаров в Лахденпохском районе. Напомним, лес горел на границе с Ленобластью 11 мая.

"На сегодняшний день это самые крупные произошедшие пожары. Один – 18, 5 га, другой - 20,1 га. Пожары произошли 11 мая. Предварительная причина – загорание от искр тепловоза в полосе отвода железной дороги", - сообщил министр на своей странице в "ВКонтакте".

Как отметил Алексей Щепин, пожары были ликвидированы оперативно, все материалы переданы в органы дознания МЧС для установления виновных лиц.

При этом глава Минприроды обратил внимание на время, затраченное на доставку групп пожаротушения к месту возгораний. На заседании штаба он поручил провести проверку по этим пожарам, детально разобрать действия пожарной охраны с момента поступления сигнала о возгораниях до момента прибытия на места.

Напомним, сразу шесть лесных пожаров произошло в республике на майских праздниках.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-20 12:44:05
Ждем в Петрозаводске у железной дороги поклонение огню. Каждый год язычники поклоняются своему древнему божеству.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)

Аналитика

19.05.2020 15:28
Обществоведение
Архиерей под наблюдением 12
Первый епископ Костомукшской епархии отстранен от управления и предстанет перед Высшим общецерковным судом.
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 3
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Пудож останется без тепла и горячей воды? 5
15.05.2020 13:05
Дорога жизни: купить джип или отрастить крылья? 6
14.05.2020 16:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:30
Кофе со сливками
Скульптор красоты
Гость рубрики "Кофе со сливками" – пластический хирург Александр Зайцев.
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
19.05.2020 13:20
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
14.05.2020 14:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»