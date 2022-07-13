Снизились цены на основные продукты питания в Карелии

Цены на продовольствие в Карелии после продолжительного роста в июне пошли на спад.

Об этом говорят данные Карелиястата о стоимости минимального набора продуктов питания.

В июне такой набор подешевел почти на 3% по сравнению с маем. Это произошло впервые с начала года.

В набор входит 33 наименования продуктов питания. Его стоимость составила в июне 6940 рублей 33 копейки — это на 15,8% больше, чем в начале года.