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Снятие "коронавирусных" ограничений пока не привело к новому подъему экономики Карелии

Новости. Общество
09:45, 24 Августа 2020
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Основные экономические показатели Карелии резко сократившиеся в период эпидемии, летом снова начали расти, но так и не достигли уровня прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июль 2020 года.

Например, строительство в июле выросло на 31,2% по сравнению с июнем, но по итогам 7 месяцев сохраняется спад на 18,2%

Объем производства в сельском хозяйстве в июле увеличился почти в 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем, но по итогам 7 месяцев сохраняется падение на 3%.

Что происходит с остальными экономическими показателями, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Вячеслав
2020-08-24 11:50:16
А старый подъём где был?
Гость
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