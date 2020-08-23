Снятие "коронавирусных" ограничений пока не привело к новому подъему экономики Карелии

Основные экономические показатели Карелии резко сократившиеся в период эпидемии, летом снова начали расти, но так и не достигли уровня прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июль 2020 года.

Например, строительство в июле выросло на 31,2% по сравнению с июнем, но по итогам 7 месяцев сохраняется спад на 18,2% Объем производства в сельском хозяйстве в июле увеличился почти в 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем, но по итогам 7 месяцев сохраняется падение на 3%. Что происходит с остальными экономическими показателями, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".