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Новости. Общество
15:01, 20 Марта 2019
фото: © Andrew Medichini/AP Photo/Архив

"Сноб" посчитал, сколько стоит проститутка в Петрозаводске

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"Сноб" посчитал индекс доступности услуг секс-работниц для россиян, проживающих в разных субъектах страны.

Индекс демонстрирует, сколько процентов среднего дохода составляет цена часа работы секс-работницы, работающей индивидуально (то есть той, которая находит клиентов без посредничества сутенера, самостоятельно размещая объявления на сайтах в интернете), при условии предоставления стандартного набора услуг: классический секс и оральный секс с презервативом. Средняя цена данного набора услуг определялась на основе анализа объявлений с сайтов и тематических сообществ в социальной сети "ВКонтакте", попавших на первую страницу результатов по запросу "Проститутки "название административного центра" в поисковике Google, пишет "Сноб".

В качестве образца был выбран показатель среднедушевого денежного дохода в регионах России за 2017 год.

Издание отмечает, что цена проститутки в Петрозаводске средняя по стране – 2 тысячи рублей. Самая высокая цена за услуги "жрицы любви" – 3 тысячи рублей, сама низкая – 1,5 тысячи.

В исследовании регионы резделены по индексу доступности на 17 групп. Петрозаводск попал в седьмую - при доходе в 26,7 тысячи рублей воспользоваться секс-услугами  можно в среднем за 2 тысячи рублей.

Лидером рейтинга доступности является Ненецкий автономный округ: при цене за проститутку в 1,5 тысячи рублей со средним доходом населения в 70,4 тысячи рублей.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-03-20 15:55:07
Против весны не попрёшь, темы для обсуждения тоже соответствующие, живо трепещущие.
zanoza
2019-03-20 16:51:39
Неравнодушный, а весной только у котов мартовские влечения усиливаются :)
кир
2019-03-20 15:34:09
Не искал специально. Спида уже не боятся? И "Столица" молчит. Пропаганда и воспитание в таких заметках напрочь отсутствуют. Как всё запущено в этой стране, прямо глаза не смотрят. :)
однозначно
2019-03-20 15:16:48
Любопытно узнать ценник по районам. В Пудожском дороже, чем в Муезерском ? В Лоухи наверное дешевле из Кандалакши заказывать.
dimchik19725
2019-03-20 15:04:50
Враньё! 3.500 минималка по объяве в нете!
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