"Сноб" посчитал, сколько стоит проститутка в Петрозаводске

"Сноб" посчитал индекс доступности услуг секс-работниц для россиян, проживающих в разных субъектах страны.

Индекс демонстрирует, сколько процентов среднего дохода составляет цена часа работы секс-работницы, работающей индивидуально (то есть той, которая находит клиентов без посредничества сутенера, самостоятельно размещая объявления на сайтах в интернете), при условии предоставления стандартного набора услуг: классический секс и оральный секс с презервативом. Средняя цена данного набора услуг определялась на основе анализа объявлений с сайтов и тематических сообществ в социальной сети "ВКонтакте", попавших на первую страницу результатов по запросу "Проститутки "название административного центра" в поисковике Google, пишет "Сноб".

В качестве образца был выбран показатель среднедушевого денежного дохода в регионах России за 2017 год.

Издание отмечает, что цена проститутки в Петрозаводске средняя по стране – 2 тысячи рублей. Самая высокая цена за услуги "жрицы любви" – 3 тысячи рублей, сама низкая – 1,5 тысячи.

В исследовании регионы резделены по индексу доступности на 17 групп. Петрозаводск попал в седьмую - при доходе в 26,7 тысячи рублей воспользоваться секс-услугами можно в среднем за 2 тысячи рублей.

Лидером рейтинга доступности является Ненецкий автономный округ: при цене за проститутку в 1,5 тысячи рублей со средним доходом населения в 70,4 тысячи рублей.