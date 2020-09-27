Снос деревьев продолжается в Петрозаводске

В сквере Ивана Петрова снесут аварийные деревья, сообщили в администрации Петрозаводска.

Начались работы по сносу аварийных деревьев в сквере Ивана Петрова в районе улицы Кирова, 41. Все растения поражены трутовыми грибами, имеют стволовые повреждения и опасный угол наклона.

Будет выполнен снос берёз, черемухи обыкновенной и клёнов татарских.

Решение о ликвидации больных деревьев принято специалистами комитета жилищно-коммунального хозяйства после тщательного осмотра в рамках комплексного обследования территории.

Ранее сообщалось, что до конца октября в столице Карелии снесут не менее 125 аварийных деревьев.