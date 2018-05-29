Снос "Невского Пассажа" снова обсуждают в мэрии Петрозаводска

К проблеме сноса пристройки "Невский пассаж" члены нового консультационного совета при главе Петрозаводска подошли "не с конца, а с начала".

Под председательством главы Петрозаводска Ирины Мирошник состоялось первое заседание консультационного совета по делам градостроительства. "Консультантами" градоначальника стали четыре представителя архитектурной общественности: Андрей Гречкин, Александр Ким, Александр Савельев, Евгений Таев и почему-то называемая "представителем общественности" депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина (фракция партии "Единая Россия").

В повестку дня заседания были включены вопросы исполнительных производств, находящихся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) и затрагивающих судьбу двух городских объектов – пристройки к "Невскому пассажу" и стелы с часами, расположенной на пл. Гагарина.

Андрей Гречкин призвал "идти не с конца, а с начала", разобравшись в том, было ли ранее высказано и зафиксировано согласие всех собственников, когда в результате реконструкции появилась пристройка. Его предельно смутил встречный комментарий о том, что "собранные тогда подписи были недостоверными, суд признал это нарушение".

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