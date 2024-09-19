«Снос по цене спички»: расселенный дом сгорел в Приладожье

От дома остались одни руины.

Расселеный аварийны дом сгорел на улице Фанерной в Лахденпохье. Фотографиями поделился на своей личной странице карельский фотограф Александр Пауков.

«Все что осталось от дома на Фанерной, еще горит. Если (звезды) дома кто-то зажигает, значит это кому-то нужно. Воистину, как только дом расселят начинаешь думать, а скоро ли «возгорится». То ли чья то шалость, то ли случайность, то ли снос «по цене спички»

— поделился мнением автор поста.

Судя по фото, от дома остались руины, которые стоят окутанные дымом.

Ранее мы писали о том, что пожарные несколько часов боролись с огнем в Лахденпохье, где дотла сгорел многоквартирный дом.