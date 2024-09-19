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«Снос по цене спички»: расселенный дом сгорел в Приладожье

Новости. Благоустройство
13:00, 02 Октября 2024
фото: © Александр Пауков / VK

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От дома остались одни руины.

Расселеный аварийны дом сгорел на улице Фанерной в Лахденпохье. Фотографиями поделился на своей личной странице карельский фотограф Александр Пауков. 

«Все что осталось от дома на Фанерной, еще горит. Если (звезды) дома кто-то зажигает, значит это кому-то нужно. Воистину, как только дом расселят начинаешь думать, а скоро ли «возгорится». То ли чья то шалость, то ли случайность, то ли снос «по цене спички» 

поделился мнением автор поста.

Судя по фото, от дома остались руины, которые стоят окутанные дымом.

Ранее мы писали о том, что пожарные несколько часов боролись с огнем в Лахденпохье, где дотла сгорел многоквартирный дом.

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