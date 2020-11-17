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Снос ряда аварийных домов в Карелии затягивается из-за сопротивления жильцов

Новости. Общество
11:51, 18 Ноября 2020
фото: pixabay
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Суды в Карелии рассматривают иски о принудительном выселении жильцов 18 аварийных домов, которые не желают добровольно переезжать в новое жилье.

Об этом сообщил сегодня министр строительства Карелии Виктор Россыпнов на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.

"Идут судебные процессы в части принудительного выселения граждан из аварийного фонда. Снос возможен только после завершения судебных процессов", - сказал Россыпнов.

Подробнее о сносе аварийных домов читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-11-18 13:13:30
Сильная власть не слушает никогда пьяниц и голодранцев.
zanoza
2020-11-18 13:30:48
кир, вот и не витай в облаках, тебя не послушают :)
zanoza
2020-11-18 12:36:57
Оно и понятно, когда люди ,жившие в центре, расселяются на окраину, то результат именно такой.
нетюлень
2020-11-18 12:20:35
Значит, такие "аварийные", что приходится выселять по суду. В то же время аварийные полусгоревшие бараки на Октябрьском никто расселять не собирается? С удовольствием ошибусь в последнем.
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