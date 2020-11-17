Снос ряда аварийных домов в Карелии затягивается из-за сопротивления жильцов

Суды в Карелии рассматривают иски о принудительном выселении жильцов 18 аварийных домов, которые не желают добровольно переезжать в новое жилье.

Об этом сообщил сегодня министр строительства Карелии Виктор Россыпнов на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.

"Идут судебные процессы в части принудительного выселения граждан из аварийного фонда. Снос возможен только после завершения судебных процессов", - сказал Россыпнов. Подробнее о сносе аварийных домов читайте в интернет-газете "Вести Карелии".