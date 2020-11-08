Собака из приюта впервые поселится в Белом доме

Вместе с семьей Байденов проживают две немецкие овчарки: пса по кличке Чемп Джозеф и его супруга Джилл приобрели у заводчика еще в 2008 году, а вот Мэйджора чета взяла из приюта Delaware Humane Association в 2018 году после того, как их дочь Эшли показала объявление в Facebook. Издание отмечает, что никто из президентов страны ранее не даровал собакам лучшую жизнь, забирая из питомника, однако 36-й президент США Линдон Джонсон (1908-1973) приютил в Белом доме дворнягу, которую его дочь нашла на АЗС в штате Техас в День благодарения в 1966 году.

Многолетняя традиция пребывания собак в Белом доме была прервана с вступлением в должность действующего президента США Дональда Трампа, который ссылался на чрезмерную занятость для того, чтобы заводить четвероного друга. В свою очередь Байден в ходе предвыборной кампании активно использовал своих питомцев для привлечения электората. "Давайте вернем собак в Белый дом", - написал он в начале ноября в Twitter.

В прошлом году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также завел себе собаку из приюта. С сентября 2019 года в резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит поселился щенок породы джек-рассел-терьер по имени Дилин, который прибыл из приюта благотворительной организации Friends of Animals Wales.