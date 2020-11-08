Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Депутат Петросовета Анишин объяснил, почему в Петрозаводске врачи иногда не приезжают на вызов 14
Сегодня 11:26
В Карелии врачи борются за жизни семи больных коронавирусом, находящихся в очень тяжелом состоянии 3
Сегодня 09:45
На выборах в Сортавале "Справедливая Россия" победила в 10 из 17 округов 8
Сегодня 08:08
Потерявший зрение ученый, ранее оказавшийся в центре скандала, скончался в Карелии 9
Сегодня 09:22
Ограничения из-за коронавируса могут быть усилены, допускает глава Карелии 13
Сегодня 12:53
Врач рассказал о простых способах быстрее заснуть
08.11.2020 21:20

Собака из приюта впервые поселится в Белом доме

Новости. Общество
19:10, 09 Ноября 2020
фото: pxhere.com
Загрузка...

Пес по кличке Мэйджор в следующем году может стать первым четвероногим жителем Белого дома, попавшим туда из приюта.

Собака может появиться в Белом доме, благодаря демократу Джозефу Байдену, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, победил на выборах президента США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал BuzzFeed.

Вместе с семьей Байденов проживают две немецкие овчарки: пса по кличке Чемп Джозеф и его супруга Джилл приобрели у заводчика еще в 2008 году, а вот Мэйджора чета взяла из приюта Delaware Humane Association в 2018 году после того, как их дочь Эшли показала объявление в Facebook. Издание отмечает, что никто из президентов страны ранее не даровал собакам лучшую жизнь, забирая из питомника, однако 36-й президент США Линдон Джонсон (1908-1973) приютил в Белом доме дворнягу, которую его дочь нашла на АЗС в штате Техас в День благодарения в 1966 году.

Многолетняя традиция пребывания собак в Белом доме была прервана с вступлением в должность действующего президента США Дональда Трампа, который ссылался на чрезмерную занятость для того, чтобы заводить четвероного друга. В свою очередь Байден в ходе предвыборной кампании активно использовал своих питомцев для привлечения электората. "Давайте вернем собак в Белый дом", - написал он в начале ноября в Twitter.

В прошлом году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также завел себе собаку из приюта. С сентября 2019 года в резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит поселился щенок породы джек-рассел-терьер по имени Дилин, который прибыл из приюта благотворительной организации Friends of Animals Wales.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)
03.11.2020, 14:15
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»