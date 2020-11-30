Собака совершила "нападение" на продуктовый магазин в поселке Карелии

Четвероногий грабитель проверил качество продуктов в магазине поселка Пряжа.

Читатели "Столицы на Онего" прислали в редакцию фото собаки, устроившей переполох в одной из торговых точек поселка Пряжа.

"Сегодня один из магазинов поселка Пряжа подвергся разбойному нападению. Грабитель на четырех лапах (без маски и перчаток!!!) проследовал к полкам с мукой и кашами. Колбасный отдел четвероногий проигнорировал. Ни один товар и ни один покупатель при этом не пострадали. Пес через некоторое время демонстративно покинул торговую точку. А нам остается только догадываться о качестве продуктов", - пишут читатели.

Ранее сообщалось, что стаи бездомных собак истребляют кошек и пугают жителей города на севере Карелии.