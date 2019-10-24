Собака спугнула домушника в Петрозаводске

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В полицию с заявлением о краже обратилась 40-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.
Женщина забыла закрыть квартиру, когда уходила на работу. Вернувшись домой, она обнаружила пропажу велосипеда. Ущерб составил 5 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 43-летнего подозреваемого. Он рассказал, что ждал друга в подъезде и толкнул дверь, ведущую в одну из квартир.
Дверь открылась, петрозаводчанин вошел, надеясь что-нибудь похитить. Собака стала лаять и спугнула злоумышленника. Поэтому тот не пошел вглубь квартиры, а похитил первое, что увидел – велосипед из прихожей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
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