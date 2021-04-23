Реклама на сайте
Прислать новость
Глава Карелии: «Инвесторы уже в очередь выстраиваются» 4
23.04.2021 15:45
Стюардесса рассказала о спасающей жизни детали на борту самолета
23.04.2021 21:30
В Госдуму внесли проект о ежегодных выплатах к первому сентября 1
23.04.2021 22:00
35 обманутых любовниц добились ареста своего ухажера 1
23.04.2021 23:30
Стало известно, почему закрылся бассейн H2O в Петрозаводске 3
23.04.2021 15:02
Акционеры Сбербанка подвели итоги работы за 2020 год
23.04.2021 15:06
Авария с участием трех автомобилей произошла в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
23.04.2021 15:31

Собаки из приюта на севере Карелии ждут желающих погулять с ними

Новости. Общество
10:40, 24 Апреля 2021
фото: © Александр Щербак/ТАСC
Загрузка...

В Костомукше любителей животных приглашают погулять с собаками из приюта и подарить им несколько часов жизни на свободе, а не в клетке.

«Ждём вас в субботу и в воскресенье на традиционные прогулки с собаками с 13.00 до 15.00. Нам важны каждые руки, ведь подопечных в приюте много и каждый из них хочет выйти на прогулку в лес. Приезжайте к нам, общайтесь с питомцами, получайте заряд позитива на весь день!
Подбирая одежду для поездки в приют, учитывайте распутицу на улице и любовь собак к обнимашкам. Тогда ничто не омрачит ваш добрый выходной день», – сообщается в паблике приюта.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вау
2021-04-24 11:57:05
Дразнить собак!?!
Может ещё с "людьми" из тюрем погулять!? Последний раз?
udo
2021-04-24 10:48:26
Переняли с Запада, а зачем?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
21.04.2021, 19:36
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

23.04.2021 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 1
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 9
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 6
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»