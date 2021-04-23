Собаки из приюта на севере Карелии ждут желающих погулять с ними

В Костомукше любителей животных приглашают погулять с собаками из приюта и подарить им несколько часов жизни на свободе, а не в клетке.

«Ждём вас в субботу и в воскресенье на традиционные прогулки с собаками с 13.00 до 15.00. Нам важны каждые руки, ведь подопечных в приюте много и каждый из них хочет выйти на прогулку в лес. Приезжайте к нам, общайтесь с питомцами, получайте заряд позитива на весь день!

Подбирая одежду для поездки в приют, учитывайте распутицу на улице и любовь собак к обнимашкам. Тогда ничто не омрачит ваш добрый выходной день», – сообщается в паблике приюта.