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Собаки напали на детей в Карелии: суд восстановил справедливость

Новости. Происшествия
10:54, 30 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Павлишак

Суд в Питкярантском районе взыскал компенсацию морального вреда за два случая нападения собак на детей, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Питкярантский городской суд рассмотрел два дела по искам прокурора в интересах малолетних детей. Оба раза речь шла о компенсации морального вреда вследствие укуса собаками.

В первом случае безнадзорная собака покусала ребенка на территории школы в Питкяранте. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

А в поселке Импилахти на ребенка напала собака, принадлежащая хозяину. Причем подобный случай — уже не первый, ранее мужчина выплачивал компенсацию за нападение своей собаки на человека.

В обоих случаях дети получили травмы, испытали боль и стресс.

За укус ребенка безнадзорной собакой суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей с администрации Питкярантского района. Решение суда вступило в законную силу.

По второму случаю суд назначил компенсацию в размере 35 тысяч рублей, но хозяин собаки подал апелляцию в вышестоящую инстанцию.

Ранее суд приговорил к условным работам сегежанку, в пьяном угаре выбросившей с 4 этажа кошку с котенком.

А жители Новой Вилги жалуются на безнадзорных собак, которые держат в страхе население поселка.

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Комментарии

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кир
2021-06-30 11:00:59
Деньги снимать с конкретных лиц, а не просто с администрации, - сказал кот- юрист. Иначе они ничего не почувствуют.
Гость
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