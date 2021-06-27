Загрызли кроликов и кур: стаи бездомных собак терроризируют поселок в Карелии (ФОТО)

Жительница Новой Вилги пожаловалась на бездомных животных, которые держат в страхе население поселка.

В паблике «Жесть Карелия» появился пост от одной из подписчиц. Жительница поселка Новая Вилга Прионежского района пишет о ситуации, сложившейся в населенном пункте. По ее словам, проблемой поселка стали бродячие собаки. Бездомные животные нападают на приусадебные участки, уничтожая кроликов, кошек и домашнюю птицу.

«Только за этот месяц пострадали несколько семей, не считая до этого. В одной семье загрызли кроликов, у другой семьи перегрызли 20 кур, ещё у одной семьи индюков. Сегодня ещё пострадала семья пенсионеров, у них уничтожили 19 кур. До этого месяца так же у одних 30 кур, а у других и кур и индюков и кроликов в большом количестве. Таких случаев много. Также от зубов этих собак гибнут кошки», — пишет автор поста.

По словам женщины, были случаи, когда собаки кусали детей. Из-за агрессивных собак дети боятся гулять на улице.

Как пишет автор поста, администрация Прионежского района выделяла деньги на отлов бездомных собак, но местные зоозащитники препятствовали работе по поимке животных. Такая же ситуация сложилась в деревне Вилга.

Кроме того, по словам автора, определенное количество жителей поселка держат собак, но не следят за ними. В результате не менее 15 животных находятся на самовыгуле.

«Мы, односельчане, уже не знаем, как с этим бороться. Писали Парфенчикову, он перенаправил наше обращение в администрацию, но ни ответа ни привета нет. Или просто ждут, когда произойдёт трагедия?» — задается вопросом жительница Новой Вилги.

К своему посту женщина приложила несколько фотографий со стаями безнадзорных животных, в том числе на детской площадке. Также запечатлены последствия нападений собак на приусадебные участки.

Ранее жители Лахденпохьи жаловались на стаю бездомных собак, уничтожавших кошек на улицах города.