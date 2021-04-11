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Свора бездомных собак уничтожает домашних котиков в райцентре Карелии

Новости. Общество
11:18, 12 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте "ЛахденпохьЯ - Навсегда!"
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Жители Лахденпохьи жалуются на стаю агрессивных собак, которые нападают на домашних кошек.

Жители Приладожья возмущены ситуацией, которая сложилась с бездомными животными в Лахденпохье. В минувшее воскресенье, 11 апреля, свора собак уничтожила очередного домашнего стерилизованного котика. Об этом пишут в паблике «ЛахденпохьЯ — Навсегда!»

«Сегодня утром бродячие собаки задрали очередного домашнего стерилизованного котика. И такие случаи еженедельно. Если не ежедневно. Одно дело слышать, но другое дело видеть и убирать закостеневшее тело. В глазах таких жертв застывший ужас. Зрелище не для слабонервных. По городу бегает стая собак, 7 штук, как минимум. Они очень агрессивные. Понятное дело, что у них инстинкты и т. д., и что никто никогда не примет меры из-за очередной кошки. Но они вполне могут напасть и на человека», — пишут в паблике.

Ранее сообщалось, власти Беломорска вместе с зоозащитниками решили кардинально решить проблему с бездомными животными.

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Комментарии

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Grek
2021-04-12 11:38:09
Чистят среду обитания собаки , санитары , не иначе .
Os
2021-04-12 11:33:05
Котов вечно собаки убивают, причем на глазах детей, почему-то лиц, их выпустивших на улицы не обвиняют в жестоком обращении с животными
David .
2021-04-12 11:30:34
При этом "домашний" котик шарился где попало.
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