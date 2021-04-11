Свора бездомных собак уничтожает домашних котиков в райцентре Карелии

Жители Лахденпохьи жалуются на стаю агрессивных собак, которые нападают на домашних кошек.

Жители Приладожья возмущены ситуацией, которая сложилась с бездомными животными в Лахденпохье. В минувшее воскресенье, 11 апреля, свора собак уничтожила очередного домашнего стерилизованного котика. Об этом пишут в паблике «ЛахденпохьЯ — Навсегда!»

«Сегодня утром бродячие собаки задрали очередного домашнего стерилизованного котика. И такие случаи еженедельно. Если не ежедневно. Одно дело слышать, но другое дело видеть и убирать закостеневшее тело. В глазах таких жертв застывший ужас. Зрелище не для слабонервных. По городу бегает стая собак, 7 штук, как минимум. Они очень агрессивные. Понятное дело, что у них инстинкты и т. д., и что никто никогда не примет меры из-за очередной кошки. Но они вполне могут напасть и на человека», — пишут в паблике.

Ранее сообщалось, власти Беломорска вместе с зоозащитниками решили кардинально решить проблему с бездомными животными.