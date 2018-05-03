Петрозаводчан предупреждают, что по Древлянке травят собак

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Отрава на вид похожа на сырые опилки либо табак, предупреждают собаководов Петрозаводска.
В паблике "Живой Петрозаводск" опубликован пост-предупреждение владельцев собак о появившемся догхантере.
"Внимание собаководам! – написал петрозаводчанин. - На Древлянке замечен догхантер! Молодой человек на вид 20-25 лет, с бородой, одет в темную одежду, на голове капюшон, через плечо перекинута небольшая сумка с отравой. Передвигается на велосипеде stels с полосой на раме. При попытке подойти для выяснения обстоятельств, спешно уехал в сторону ПКФ Слово. Отрава на вид похожа на сырые опилки либо табак - бурая масса".
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