Петрозаводчан предупреждают, что по Древлянке травят собак

Отрава на вид похожа на сырые опилки либо табак, предупреждают собаководов Петрозаводска.

В паблике "Живой Петрозаводск" опубликован пост-предупреждение владельцев собак о появившемся догхантере.

"Внимание собаководам! – написал петрозаводчанин. - На Древлянке замечен догхантер! Молодой человек на вид 20-25 лет, с бородой, одет в темную одежду, на голове капюшон, через плечо перекинута небольшая сумка с отравой. Передвигается на велосипеде stels с полосой на раме. При попытке подойти для выяснения обстоятельств, спешно уехал в сторону ПКФ Слово. Отрава на вид похожа на сырые опилки либо табак - бурая масса".