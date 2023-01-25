Собаку в Петрозаводске течением занесло под лед

В Петрозаводске на «Зеленой тропе» собака провалилась под лед, и ее унесло течением.

Участница паблика «Софи! Поиск животных» сообщает, что 24 февраля утром в районе железнодорожного моста гуляла по аллее «Зелёная тропа», ее собака провалилась под лед, и ее течением занесло под льдины.

«Немецкий шпиц, кличка Тоби, был в шлейке. День поисков никаких результатов не дал. Но очень надеемся на чудо. Клеймо в районе паха DNK1873. Окрас чёрный с подпалами. Всех, кто видел или знает местоположение, огромная просьба связаться по телефону – 89114138138», - обратилась за помощью хозяйка пропавшей собаки.